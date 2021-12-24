Хабаровск, , 10:02 — REGNUM В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту применения насилия учителем к ученику, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по региону.

Школа Дмитрий Туркин © ИА Красная Весна

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Установлено, что 21 декабря учитель физики школы №68, находясь в учебном классе, применил насилие и недопустимые способы воспитания к нарушившему дисциплину ученику 2007 года рождения. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

«Допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в следствии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске учитель применил к ученику силу и с крепким словцом вытолкал из кабинета — пользователи в сети действия преподавателя практически единодушно поддержали.