Сеул, , 09:51 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее насчитывалось 6,64 млн домохозяйств, состоящих из одного человека, что на 27,5% больше, чем пять лет назад. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Статистической службы страны.

В Южной Корее Michael Sean Gallaghe

Согласно опубликованным данным, на долю домохозяйств, состоящих из одного человека, приходится 31,7% от общего числа домохозяйств страны.

Эксперты отмечают, что количество домохозяйств, состоящих из одного человека, неуклонно растёт с 2015 года в связи с тем, что многие молодые люди откладывают вступление в брак из-за того, что не могут найти достойную работу в условиях длительного экономического спада и стремительного роста цен на жильё.

Известно, что 50,3% одиноких южнокорейцев ранее не состояли в браке.

В прошлом году 20,2% домохозяйств, состоящих из одного человека, приходились на лица младше 30 лет, 18,1% — старше 70 лет.

61,9% одиноких жителей страны имели работу.