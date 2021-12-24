Чебоксары, 24 декабря, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование и ушло в суд уголовное дело о хищении топлива с теплохода. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Чувашского ЛО МВД России на транспорте.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка топливом

Фигурантами уголовного дела стали двое жителей Нижегородской области, которые являются работниками одной из судоходных компаний. Их обвинили в присвоении и растрате 26 тонн дизельного топлива.

По данным следствия, в июне 2021 года капитан судна получил информацию от механика о наличии неучтённых излишек топлива, и несколько месяцев они нарушали нормативы расхода горючего.

«При снижении скорости хода теплохода образовывались излишки дизельного топлива, которое они впоследствии сливали. Далее вносилась заведомо недостоверная информация в судовой журнал», — считают правоохранители.

По оценке следствия, в результате было сэкономлено 26 тонн горючего, ущерб собственнику составил 1,45 млн рублей. Как установили в транспортной полиции, топливо продали капитану маломерного судна за 800 тыс. рублей.

Фигурантов уголовного дела задержали в сентябре, они находятся под подпиской о невыезде. Дело будет рассматривать Горномарийский районный суд Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в Чувашии возбуждено уголовное дело по факту кражи мусорных баков и детских каруселей в детской площадки в Новочебоксарске.

Читайте также:Со двора в Чувашии украли контейнеры и карусели для сдачи на металлолом