Ижевск, , 09:51 — REGNUM Локальный режим ЧС (чрезвычайной ситуации) объявлен в границах 14-этажного дома по улице Наговицына в Ижевске, где ночью произошло пожар с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Пожар в Ижевске Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Уточняется, что в пожаре были повреждены две квартиры на восьмом и девятом этажах. Площадь возгорания составила около 100 кв метров. Ряд квартир на нижних этажах были затоплены во время тушения пожара. В доме по одному стояку отключены электроснабжение и водоснабжение, во всем доме отсутствует газоснабжение. Теплоснабжение функционирует в нормативном режиме.

Из дома были эвакуированы 40 взрослых и семеро детей, в пункте временного размещения в гостинице сейчас находятся 29 человек, в их числе пятеро детей.

В настоящее время сотрудники обслуживающей организации восстанавливают окна на восьмом и девятом этажах, выбитые во время тушения пожара для закрытия теплового контура. Залитые водой помещения будут проветрены и высушены с помощью тепловых пушек.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев поручил провести все необходимые работы в кратчайшие сроки, квартиры, из которых были эвакуированы жильцы, будут взяты под охрану.

Предварительной причиной возгорания названо курение в нетрезвом виде.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании поступило в 2:14 по местному времени, на момент прибытия первых пожарных расчетов происходило горение балкона открытым пламенем. Пожар удалось ликвидировать в 5:41. В тушении пожара принимали участие 120 человек и 31 единица техники.

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В результате пожара погибли 86-летний мужчина и его 36-летний внук. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).