Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM В Ленинградской области утром 24 декабря электричка задержалась из-за неисправности грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» (СЗППК).

Электричка Ufotki.ru

Жители посёлка Мга стали свидетелями задержки электрички в сторону Петербурга на 20 минут. Очевидцы предполагали, что причиной задержки стали погодные условия, осложняющие движение электричек. Однако железнодорожники опровергли эту версию.

«Задержка была вызвана технической неисправностью грузового состава», — разъяснили ИА REGNUM в пресс-службе СЗППК.

Напомним, жители Ленобласти ранее столкнулись с задержкой электричек 23 декабря, виной тому стала неисправность стрелочного перевода.

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