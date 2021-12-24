Санкт-Петербург, 24 декабря, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Ленинградской области утром 24 декабря электричка задержалась из-за неисправности грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» (СЗППК).

Ufotki.ru Электричка

Жители посёлка Мга стали свидетелями задержки электрички в сторону Петербурга на 20 минут. Очевидцы предполагали, что причиной задержки стали погодные условия, осложняющие движение электричек. Однако железнодорожники опровергли эту версию.

«Задержка была вызвана технической неисправностью грузового состава», — разъяснили ИА REGNUM в пресс-службе СЗППК.

Напомним, жители Ленобласти ранее столкнулись с задержкой электричек 23 декабря, виной тому стала неисправность стрелочного перевода.