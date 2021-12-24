Брянск, 24 декабря, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Военным комиссаром Карачевского района Брянской области назначена Екатерина Митина. Это первый случай назначения женщины на такую должность в регионе.

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Екатерина Митина родилась в Карачеве, окончила Брянский госуниверситет имени академика И. Г. Петровского по специальности «Юриспруденция».

С 2008 года по 2010-й занимала должность старшего помощника начальника отделения военного комиссариата Карачевского района. Затем с 2010-го работала начальником данной структуры, сообщает «Брянская губерния».