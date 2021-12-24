Североморск, Мурманская область, 24 декабря, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В состав Северного флота (СФ) ВМФ России 24 декабря войдёт новый гидрографический катер проекта 23 040 Г «Леонид Сенчура». Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

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В торжественной церемонии подъёма флага на катере, которая состоится в главной базе гидрографов в Мишуково, примут участие руководство и офицеры гидрографической службы СФ.

Имя новому катеру присвоено в честь выдающегося военного гидрографа и исследователя Арктики, бывшего начальника Северной гидрографической экспедиции, ветерана Великой Отечественной войны капитана первого ранга Леонида Сергеевича Сенчуры (1919−2008), внёсшего значительный вклад в исследование Северного Ледовитого океана, в том числе рельефа дна.

«Леонид Сенчура» является шестым, последним в серии гидрографических катеров проекта 23 040 Г, заказанной Минобороны РФ судостроительному предприятию «Завод Нижегородский теплоход». Его водоизмещение около 190 тонн, длина 30 метров, дальность плавания 1600 морских миль и автономность 10 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, на Северном флоте успешно завершились государственные испытания нового гидрографического катера «Леонид Сенчура».