Грозный, 24 декабря, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Мусульмане Чечни могут совершать хадж теперь в более комфортных условиях. Из республики в Саудовскую Аравию будет выполняться прямой авиарейс к святым местам. Первый самолет с 185 паломниками на борту уже вылетел 23 декабря из аэропорта Грозный. Оплачивает совершение хаджа Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова (РОФ). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Al Jazeera English Хадж

По его словам, фонд всегда оказывал помощь верующим в совершении малого хаджа. И на этот раз будет оплачен перелет и предоставлено каждому паломнику по 500 долларов США на расходы. Всего будет совершено три рейса в Саудовскую Аравию, смогут посетить святые места более 500 верующих.

«Первый самолёт с 185 мюридами на борту вылетел в четверг в Королевство Саудовская Аравия из грозненского аэропорта имени А. А. Кадырова. Вместе с ними отправился на священную землю и дорогой брат — муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев. Всего в КСА из Грозного вылетит три самолёта с паломниками на борту. Каждый из них получит от РОФ по пятьсот долларов на расходы», — написал Кадыров на своей странице в соцсети Instagram.

Читайте также: Из Чечни в Саудовскую Аравию запустили прямой авиарейс