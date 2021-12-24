Кемерово, , 09:48 — REGNUM В Кемерове прививки от коронавируса по данным на сегодня, 24 декабря, сделали 241 897 человек. Об этом сообщили в мэрии города.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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В администрации муниципалитета напомнили, что пройти вакцинацию от COVID-19 может любой желающий в возрасте от 18 лет.

«Наличие противопоказаний определяет врач на приёме перед прививкой», — уточнили в власти.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кемеровской области по данным на сегодня, 24 декабря, за прошедшие сутки выявлено 345 случаев заражения коронавирусом. В Кемерове — 61.

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