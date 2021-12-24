Москва, 24 декабря, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве во время пандемии наблюдалось немало чудес, когда почти безнадежные пациенты с COVID-19 выздоравливали. Об этом 24 декабря рассказал главный врач указанной больницы Валерий Вечорко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

«Чудес у нас было немало. Это, в первую очередь, пациенты, которые в крайне тяжелом состоянии, с почти 100% поражением легочной ткани, которые прошли все подачи кислорода и дошли до ЭКМО, справились с болезнью», — сказал он в интервью РИВ Новости.

Также врач уточнил, что про таких пациентов можно сказать, что они второй раз родились на свет и добавил, что считает такие случаи своего рода чудом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что уже к концу текущего года штамм коронавируса «Омикрон» может стать в России доминирующей разновидностью SARS-CoV-2.