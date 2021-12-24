Кишинёв, , 09:46 — REGNUM Большинство граждан Молдавии поддержали на выборах президента Майю Санду, а на парламентских выборах её партию «Действие и солидарность» (ПДС), поэтому теперь они сами должны протестовать, если недовольны политикой новых властей. Об этом заявил экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон на телеканале NTV Moldova.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Да, люди хотят выйти и протестовать. Я сказал им начать. Выйти по 20−30 человек в селах, потом выйти в район, оттуда приехать в Кишинев, мы их поддержим», — сказал Додон.

Он отметил новое правительство за пять месяцев уже показало себя. Лидер «социалистов» призвал представить, что оно может ещё сделать в течение двух лет.

Напомним, Санду 22 декабря подписала закон о повышении пенсионного возраста. Для мужчин и женщин в Молдавии он составит 63 года. Также ПДС и президент поддержали закон об индексации пенсий один раз в году вместо двух, как было раньше. Депутаты Партии социалистов обвиняют действующую власть в «антисоциальной политике».

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