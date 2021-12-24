Два человека погибли при пожаре в реанимации больницы в Астрахани
Астрахань, 24 декабря, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Пожар произошёл в реанимационном отделении Астраханской областной инфекционной больницы утром 24 декабря, об этом сообщили экстренные службы.
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Пожар
Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. В настоящее время возгорание ликвидировано.
По предварительным данным, при пожаре погибли два человека.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря пожар произошёл в здании областной больницы в Челябинске, тогда было эвакуировано более 200 человек.