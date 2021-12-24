Калуга, , 09:49 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2021 года количество зарегистрированных на территории Калужской области преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составило 3 864. Из всех преступлений данного вида 2 903 зарегистрированных преступлений составляют мошенничества и кражи. Об этом 24 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Киберпреступность

Количество мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий уменьшилось на 9,8%, количество краж с банковских электронных счетов уменьшилось на 21%. Несмотря на некоторое снижение количества зарегистрированных преступлений, причиненный жителям области ущерб составил более 400 миллионов рублей. Престарелым гражданам только под предлогом освобождения родственника от уголовной ответственности причинен ущерб на сумму свыше 17 миллионов рублей.

В преддверии новогодних праздников, как показывает практика, жителями Калужской области практически каждая третья безналичная операция совершается через Интернет, включая оплату товаров и услуг. И эта цифра постоянно растет. За покупателями в интернет-пространство устремляются и мошенники, которые особенно активны во время крупных праздничных распродаж.

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