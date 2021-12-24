Париж, 24 декабря 2021, 09:41 — REGNUM За последние сутки во Франции зарегистрировали 91 608 случаев заражения коронавирусом, передает BFM TV.
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В министерстве здравоохранения Франции заявили, что это наивысшее суточное число заражений с начала пандемии.
«Волна «Омикрон» растет чрезвычайно быстро. Сегодняшние цифры неутешительны, это худшие цифры с начала пандемии», — предупредил министр здравоохранения Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции зафиксировали 88 тысяч случаев заражения коронавирусом.
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