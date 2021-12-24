Иркутск, 24 декабря, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 24 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6965 человек, причём 21 (-1) из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 153 509 (+555 за сутки). Госпитализированы 3216 (-65 за сутки).

В то же время излечились 124 783 пациента (+1084 за сутки).

Ещё 579 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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