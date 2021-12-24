Красноярск, 24 декабря, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Собственник общежития в Красноярске, пытавшийся выселить из него жильцов, признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

Обвинительный приговор вынесен 46-летнему жителю города Красноярска. Он признан виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

В июле 2020 года в интернете появилась информация о том, что собственник здания одного из общежитий в Красноярске намеренно создает жильцам невыносимые условия, вынуждая их освободить комнаты.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ГСУ доложить о ходе проверки. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что в 2018 году мужчина приобрёл в собственность здание общежития по улице Новосибирской. В нём были зарегистрированы и проживали жильцы, в том числе двое детей.

Новый собственник попытался в судебном порядке выселить жильцов из занимаемых ими на законных основаниях жилых помещений. Однако суд отказал ему в удовлетворении исковых требований.

Тогда собственник решил создать жильцам невыносимые условия. В июне 2020 года он дал указание произвести демонтаж кровельного покрытия крыши. В результате потолок, стены помещений второго и первого этажей замочило осадками. Была создана реальная угроза для жизни и здоровья жильцов. Могло обрушиться чердачное перекрытие, людям грозило поражение электрическим током из-за короткого замыкания замоченной осадками электропроводки. Конструкции перекрытий могли рухнуть из-за перегрузки утеплителя осадками.

Суд назначил мужчине 200 часов обязательных работ. С осуждённого в пользу 11 потерпевших взыскана компенсация морального вреда — 220 тысяч рублей.

Администрация Красноярска предоставила всем жителям общежития жильё по договорам социального найма.

Как сообщало ИА REGNUM, родители ребёнка, травмированного из-за небрежности строителя в Биробиджане, получат компенсацию материального вреда.

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