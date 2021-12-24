Уфа, , 09:42 — REGNUM Основные строительно-монтажные работы по возведению центра детской онкологии и гематологии намерены начать после нового года в Уфе. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба администрации главы Башкирии.

В больнице Pixabay.com

Сообщается, что ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году. Сейчас специалисты прокладывают инженерные сети и коммуникации. В новом здании будут созданы оптимальные условия для детей: лаборатории и кабинеты диагностики с высокотехнологичным оборудованием, одноместные палаты, операционные, помещения для родителей. Здание соединят с Республиканской детской клинической больницей тёплым переходом.

Глава республики Радий Хабиров взял возведение центра под личный контроль. Сотрудники министерства здравоохранения Башкирии совместно с Башгосмедуниверситетом начали подбор и подготовку специалистов, которые будут работать в этом центре.