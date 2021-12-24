Берлин, , 09:36 — REGNUM Глава Института вирусологии имени Роберта Коха (входит в состав минздрава ФРГ) Лотар Вилер не исключает возможность того, что к концу нынешнего года в Германии порядка 50% случаев заражения коронавирусом будет приходиться на штамм «Омикрон». Он высказал такое мнение 24 декабря в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

«В зависимости от того, как мы будем себя вести, вирус будет распространяться быстрее или медленнее. Не исключено, что к концу года уже половина всех новых случаев заражения будет связана с вариантом «Омикрон», — сказал Вилер.

Также он добавил, что распространение новой разновидности SARS-CoV-2 в стране может затянуться до первой, второй или даже третьей недели января.

При этом глава Института Коха отметил высокую заразность и большую скорость распространения штамма «Омикрон» по сравнению со штаммом «Дельта».

"Вспышки (заражения) «Омикроном» впечатляют. Очень многие люди, которые находятся в одной комнате с инфицированным, могут заразиться. Очень многие также заболевают», — пояснил Вилер, указав, что новым штаммом коронавируса могут заразиться и вакцинированные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый в стране летальный исход от осложнений при коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «Омикрон», был зарегистрирован в Германии.