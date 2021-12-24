Ульяновск, , 09:36 — REGNUM В Ульяновской области продолжается работа по повышению заработной платы на предприятиях и организациях. В настоящее время соглашения по росту зарплат касается свыше 56 тыс. жителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Работу проводят созданные в регионе в органах власти и муниципальных образованиях комиссии по росту зарплат. Данный вопрос был поднят на заседании штаба по развитию региона, где исполняющий обязанности министра экономического развития Николай Зонтов сообщил о заключении за три месяца с работодателями 1639 соглашений о поэтапном повышении зарплат сотрудников.

По словам чиновника, за последнюю неделю к процессу присоединились 138 новых участников. Отмечается, что после встречи губернатора Алексея Русских с руководством «Альфа-банка» подписано соглашение, в рамках которого зарплата повысится у 1,5 тыс. сотрудников, работающих в Ульяновской области.

Кроме того, достигнуты договорённости о росте доходов сотрудников обществ с ограниченной ответственностью «НПО Димитровградский инструментальный завод», «Автопартнёр», «Триада», «Интертехстрой», «Агрофирма «Айнетдинов», «РИЦ — Димитровград», «Кузоватовское ДРСУ», Мясокомбинат «Звениговский».

Что касается муниципалитетов, то больше всего соглашений подписано в Ульяновске (165), Сурском (85), Ульяновском (83), Барышском (70), Кузоватовском (63) и Павловском (55) районах.

Глава региона заключил, что уже в 2021 году оплату труда начнут получать в повышенном размере свыше 56 тыс. жителей, что составляет 10,7% от занятых в экономике.

«При этом нужно помнить, что наша задача — охватить всех трудящихся Ульяновской области, поэтому работу по повышению отплаты труда продолжаем», — подчеркнул Алексей Русских.

Николай Зонтов со ссылкой на налоговую службу проинформировал, что треть предприятий в рамках соглашений повысили зарплаты более чем на 15%, в результате на отдельных компаниях уровень дохода сотрудников превысил среднероссийский уровень.

Рост поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет Ульяновской области в январе — ноябре 2021 года составил 13%. Наибольший прирост произошёл в таких отраслях, как информационные технологии (+37,6%), деревообработка (+17,6%) и строительство (+15,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Алексей Русских на предложил новые меры поддержки для предпринимателей региона. Они разделены на «два блока» — стимулирующие и компенсационные.

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