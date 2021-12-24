Москва, 24 декабря, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Стоимость газа в 2022 году может сохраниться на высоком уровне, заявил 24 декабря вице-премьер России Александр Новак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«Баланс спроса и предложения таков, что цена (на газ) достаточно высокая. Думаю, что и в следующем году она будет на высоких уровнях», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале недели стоимость фьючерсов на газ на бирже ICE в Лондоне демонстрировала стремительный рост. Во вторник, 21 декабря, цена на них поднималась до исторического максимума в $2190,4 за тысячу кубометров.

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