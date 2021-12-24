Ставрополь, 24 декабря, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Ставропольском крае введут регулярное тестирование для беременных на коронавирус. Эта услуга будущим матерям будет предоставляться бесплатно по поручению губернатора края Владимира Владимирова. Такое решение принято 23 декабря в ходе заседания оперативного штаба.

Pxhere.com Беременная

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«Поручил краевому министерству здравоохранения организовать регулярное бесплатное тестирование на коронавирус беременных женщин. Соответствующие расходы возьмет на себя краевая казна», — написал глава региона на своей странице в соцсети Instagram.

Министр здравоохранения региона Владимир Колесников прокомментировал информацию о якобы вреде вакцинации от коронавируса для беременных. По его словам, случаи опасных последствий от прививки для здоровья будущих мам и новорожденных не установлены.

«В Ставропольском крае из 12 274 беременных женщин 22% привиты против коронавируса, и ни у одной не выявлено осложнений от прививок. Поэтому в крае активно прививают беременных в третьем триместре. Нет также никаких доказательств, что вакцина влияет на репродуктивные функции. При этом у мужчин, переболевших коронавирусом, репродуктивные функции снижаются минимум на полгода», — цитирует министра пресс-служба минздрава.