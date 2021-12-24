Зеленогорск, Санкт-Петербург, 24 декабря, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Городской автобус маршрута №319 от вокзала в Зеленогорске до санатория «Сосновая Поляна» сократил маршрут до развилки Приморского и Средневыборгского шоссе из-за неубранной дороги. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Tert.am Снег на дороге

«В связи с метеоусловиями трасса автобусного маршрута № 319 временно укорочена до перекрестка Приморского и Средневыборгского шоссе», — говорится в сообщении.

Как пояснил ИА REGNUM, маршрут был временно сокращен из-за не чищенной от снега дороги. Отметим, согласно сервису «Яндекс. Карты», на Приморском шоссе вдоль Финского залива образовался затор. В целом в городе ситуация на дорогах оценивается в шесть баллов.