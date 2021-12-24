Новосибирск, , 09:36 — REGNUM В Новосибирске сегодня утром, 24 декабря, внедорожник наехал на санки с двухлетним ребенком. ДТП произошло во дворе дома на улице Выставочной, 32.

Ватная игрушка. Ребенок на санках Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ГИБДД уточнили, что водитель автомобиля Mitsubishi Pajero двигался задним ходом. Ребенок с травмой головы и ушибами доставлен в больницу.

В минздраве Новосибирской области редакции «НГС Новости» сообщили, что состояние ребёнка крайне тяжелое. В детской больнице № 1 отметили, что мальчик находится в реанимации.