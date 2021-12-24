Брянск, 24 декабря, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Массовое заболевание острым гастроэнтероколитом зафиксировано у 30 учеников Гордеевской средней общеобразовательной школы в Брянской области, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.

Www.mos.ru Столовая в школе

Надзорное ведомство начало проверку требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Накануне с признаками кишечного заболевания в поликлинику обратились 30 учеников 1−4 классов Гордеевской школы. Госпитализация детям не понадобилась, все они отпущены домой с назначением лечения.

Работа школы приостановлена. Специалисты Роспотребнадзора региона отобрали пробы для проведения исследований.

Проведение проверки взято на контроль прокуратурой области.