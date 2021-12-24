Москва, 24 декабря, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В выходные дни (25 и 26 декабря) сильные морозы в Москве отступят. Температура воздуха будет ниже климатической нормы, но уже не на 14 °C, а на 3−4 °С, передают «Метеоновости».

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы на дорогах

В субботу юго-западный ветер принесёт потепление. При пасмурной погоде временами будет приниматься снег. Температура воздуха в течение дня −3… −5 °С градусов.

В воскресенье немного похолодает — ночью −12… −14 °С, днем −5… −7 °С. Облачно с прояснениями Атмосферное давление низкое 731−735 мм рт ст.

ИА REGNUM сообщало, 24 декабря, в столице России ожидается низкое атмосферное давление, местами небольшой снег.

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