Москва, , 09:31 — REGNUM Москва 24 декабря окажется на стыке противостояния двух циклонов, сообщает центр погоды «Фобос».

Зима в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Сегодня столичный регион окажется на стыке противостояния североатлантического циклона с азиатским антициклоном, из-за чего усилится южный ветер, который принесет с собой более теплые массы воздуха», — рассказали синоптики.

Согласно прогнозу, в столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Столбики термометров не опустятся ниже девяти градусов мороза, в в Подмосковье — 11 градусов мороза. Ожидается порывистый ветер.