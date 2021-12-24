Москва, 24 декабря, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Росатом» хочет самостоятельно начать собирать у населения старые батарейки, установив контейнеры для сбора в отделениях «Почты России», сообщает «Коммерсант».

Didgeman Батарейки

По данным газеты, Росатом, ранее не проявлявший интереса к отходам физлиц, хочет с 1 марта 2022 года самостоятельно начать собирать старые батарейки у населения, отобрав такое право у импортеров батареек.

«В качестве новой базы для сбора батареек Росатом рассматривает отделения «Почты России», — уточняет издание.

Отмечается, что ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО, входит в Росатом), который получил в 2019 году статус единого оператора по переработке токсичных отходов 1-го и 2-го классов опасности, намерен единолично собирать бытовые батарейки у населения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за последний год 58% жителей России или члены их семей что-то делали для решения экологических проблем. Ничего не делали 38%.

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