Пекин, 24 декабря, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Китай заявил о своей поддержке резолюции Совета Безопасности ООН и призвал международное сообщество увеличить помощь Афганистану, сообщает «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил на пресс-конференции 23 декабря, что резолюция обеспечивает четкую правовую основу для продолжения гуманитарной помощи Афганистану.

По его словам, Китай считает, что гуманитарная помощь Афганистану не нарушает резолюций Совета Безопасности ООН, и что такая помощь не должна оговариваться какими-либо условиями или политизироваться ни при каких обстоятельствах.

Лицзянь добавил, что Совет Безопасности должен играть конструктивную роль в предоставлении гуманитарной помощи Афганистану, и что такие действия помогут устранить неясности и облегчить своевременную, бесперебойную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи Афганистану.

Он подчеркнул, что резолюция отражает точку зрения Китая.

Представитель МИД КНР добавил, что Китай, как сосед и близкий друг Афганистана, внимательно следит за гуманитарной ситуацией в стране и различными способами содействует в решении экономических и гуманитарных проблем.

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Ссылаясь на глубокие изменения, произошедшие в Афганистане с августа, Лицзянь отметил, что Соединенные Штаты и некоторые члены НАТО несут ответственность за нынешнюю ситуацию в Афганистане, где 39 миллионов афганцев сталкиваются с гуманитарным кризисом.

Представитель министерства иностранных дел Китая призвал эти страны серьёзно задуматься над тем, что они сделали, и немедленно разморозить активы Афганистана.

Он сказал, что страны Запада должны сотрудничать с международным сообществом, чтобы помочь Афганистану оживить его экономику, получить помощь в целях развития и решить проблемы, стоящие перед афганским народом.

Ранее Совет Безопасности ООН принял предложенную США резолюцию об оказании помощи Афганистану, которая не будет предоставлена талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).