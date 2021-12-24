Москва, , 09:26 — REGNUM Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию законодательства раскритиковал подход разработчиков проекта нового КоАП к систематизации и структурированию норм будущего кодифицированного акта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря, об этом сообщил глава совета, председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Павел Крашенинников Duma.gov.ru

Проект нового КоАП был подготовлен Минюстом.

В общей части КоАП прописываются нормативные обобщения — разъясняются положения и понятия, относящиеся в целом к рассматриваемой отрасли права. Особенная часть кодекса описывает признаки конкретных правонарушений, классифицирует их, устанавливает конкретные меры ответственности.

Разработанный Минюстом проект КоАП отличается от действующей редакции КоАП прежде всего тем, что выводит из сферы действия документа вопросы процессуального характера. Все стадии производства по делам об административном правонарушении планируется урегулировать в новом документе, который также разработан Минюстом.

Таким образом, разработчики проекта КоАП считают необходимым четко разграничить процессуальное административное право и материальное право в области административных правонарушений, сделав КоАП актом, содержащим лишь нормы материального права.

Иные характеристики проекта КоАП не вполне отвечают свойствам кодифицированного акта. В частности, отсутствует норма, аналогичная положениям, например, Уголовного кодекса, Гражданского кодекса и других кодексов. Между тем было бы целесообразно введение в кодифицированный акт запрета на изменение КоАП посредством принятия федеральных законов, изменяющих (приостанавливающих, отменяющих, признающих утратившими силу) другие законодательные акты Российской Федерации или содержащих самостоятельный предмет правового регулирования, отличный от предмета кодифицированного акта. Нельзя также признать допустимым включение в текст КоАП примечаний к статьям. Еще одним важным недочетом является отсутствие сквозной нумерации статей, отметил парламентарий.

«Проект мы рассмотрели по своей инициативе, при этом, хочу подчеркнуть, Совет не оценивал смысловое содержание статей, предложенных в документе, а рассматривал его только с точки зрения соответствия структуры к требованиям систематизации правовых норм», — заявил Крашенинников.

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