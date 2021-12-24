Санкт-Петербург, 24 декабря, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Городской общественный транспорт Петербурга в новогоднюю ночь будет работать до двух часов ночи. Затем последует четырехчасовой перерыв, после которого работа транспорта возобновится по графику выходного дня. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Метрополитен Санкт-Петербурга

Напомним, ранее предполагалось вообще не запускать транспорт новогодней ночью в связи с тем, что в городе не планируется проведение масштабного праздника на Дворцовой площади, и особой необходимости в работе общественного транспорта ночью нет.

Однако позже губернатор Александр Беглов заявил, что «транспорт будет работать в ночное время», поскольку горожане и гости города смогут беспрепятственно погулять по Петербургу в ночь на 1 января, и у них должна быть возможность воспользоваться общественным транспортом.