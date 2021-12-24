Сеул, , 09:24 — REGNUM В ноябре 2021 года в Южной Корее зафиксировали спад импорта автомобилей, используемых в коммерческой деятельности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации автомобильных импортёров и дистрибьюторов (KAIDA).

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Согласно опубликованным данным, в ноябре текущего года в стране было зарегистрировано 360 коммерческих автомобилей, что на 23,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в стране было зарегистрировано 54 коммерческих транспортных средства компании Volvo Trucks, 25 транспортных средств компании Scania, девять транспортных средств компании MAN и восемь транспортных средств компании Mercedes-Benz.

С января по ноябрь 2021 года в Южной Корее было зарегистрировано 4557 коммерческих автомобилей, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.