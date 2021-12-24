Саратов, , 09:24 — REGNUM В Саратовской области за последние 24 часа коронавирусную инфекцию выявили у 329 человек, днем ранее заболели 335 жителей. Общее количество заражений по состоянию на 24 декабря достигло 130 923 случая. Выздоровели всего 117 326 пациентов, за сутки выписали 564 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа заболевших за прошедший день пневмония диагностирована у 72 пациентов, с признаками ОРВИ — 249 человек, у восьми пациентов бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находятся 1444 человека, на амбулаторном — 7357.

В Саратове за прошедшие сутки выявили 141 случай заражения, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 83 пациента, до 20 лет — 44 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, моноклональные антитела, содержащиеся в разрабатываемом в Центре им. Гамалеи препарате для лечения COVID-19, эффективны в том числе против штамма коронавируса «Омикрон».

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