Ижевск, , 09:23 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 24 декабря прививку от коронавируса сделал 667 641 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Фото КБ № 8 ФМБА России

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Второй компонент препарата получили 507 025 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 914 жителей республики. 2471 человек получил второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 115 236 человек. За указанный период ревакцинировались 108 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 декабря в Удмуртии провели 2 223 551 исследование для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5616 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5735 исследований.

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