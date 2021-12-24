Ростов-на-Дону, 24 декабря 2021, 09:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону при сносе старинного здания опрокинулся экскаватор. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Инцидент случился на пересечении улиц Чехова и Социалистической. Экскаватор рухнул с третьего этажа ветхого здания. Пострадавших нет.
ИА REGNUM напоминает, что ранее общественники выявили грубейшие нарушения, которые допускаются при сносе дореволюционных домов в Ростове-на-Дону. Подрядчики, которые должны разбирать строения вручную, крушат всё экскаваторами.
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