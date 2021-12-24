Новосибирск, , 09:29 — REGNUM Пловчиху Виталину Симонову, которая, не сдерживая эмоций, обругала полицейских в аэропорту «Пулково» во время задержания ее тренера Александра Ильина из-за нежелания надеть маску в общественном месте, уволили с работы. Об этом 24 декабря спортсменка написала в своем блоге.

Заслуженный тренер России Александр Ильин и пловчиха Виталина Симонова Instagram.com/vita_simonova/

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 10 декабря 63-летнего заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина оштрафовали по административному делу за неповиновение сотрудникам полиции. Сама Виталина Симонова, снимавшая инцидент на видео и высказавшаяся в сторону полицейских, стала фигурантом уголовного дела. Ей вменяют статью 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

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"Многие знают, что мы с тренером отстаиваем свои права «свободно дышать», и это оказалось довольно дорого (заседания судов, юридическая помощь, проживание в Санкт-Петербурге, лингвистическая экспертиза). А меня даже уволили с работы», — сообщила спортсменка.

По ее словам, в настоящий момент она вместе с тренером находится в Новосибирске, где они собираются продолжать защищать свои права, потому что «эта ситуация касается всех нас».

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