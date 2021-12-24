Уфа, 24 декабря, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту нападения бездомных собак на детей возбуждено в г. Уфе. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака в приюте

Сотрудники прокуратуры Калининского района города провели проверку по факту нападения стаи собак на детей.

Они установили, что 16 и 19 декабря текущего года на 13-летнюю девочку и 10-летнего мальчика напали бродячие собаки. Несовершеннолетние получили укушенные раны. Девочку срочно доставили в больницу.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. Ход и результаты его расследования находятся на контроле прокуратуры.