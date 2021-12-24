Джакарта, , 09:21 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил о восьми случаях заражения штаммом «Омикрон», сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Правительство Индонезии в настоящее время усиливает программу вакцинации, чтобы предотвратить распространение COVID-19 за счет укрепления иммунитета населения и сведения к минимуму риска для тех, кто подвергается заражению.

Власти призывают стороны не проявлять беспечность и сохранять бдительность в отношении распространения коронавируса.

Напомним, ранее в Индонезии выявили три случая заражения штаммом «Омикрон». Случаи заражения выявили у граждан Индонезии, прибывших из Малайзии и Конго.