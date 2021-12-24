Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Некоторые рабочие визы в Соединённые Штаты в ближайших год будут выдаваться без проведения личных собеседований американскими дипломатами. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Виза США Sefaratamrica.com

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«Мы рады заявить, что консульские офицеры временно уполномочены отказаться от проведения личных интервью до 31 декабря 2022 года с определёнными лицами на основе их заявлений о получении ими неиммиграционных рабочих виз», — отмечено в официальном заявлении.

Такое решение объясняется тем, что Госдеп США «признаёт положительное влияние на американскую экономику обладателей временных рабочих виз США и стремится способствовать не иммиграционным поездкам и сокращению времени на получение визы».

Уточняется, что это правило будет распространятся на следующие категории заявителей: лица, занимающиеся специальными профессиями (визы H-1B), стажёры или посетители со специальным образованием (визы H-3), внутрифирменные переводчики (визы L), лица с исключительными способностями или достижениями (визы O), спортсмены, художники и артисты (визы P) и участники международных программ культурного обмена (визы Q).

Кроме того, заявителями на временные рабочие визы могут стать такие категории лиц, как временные сельскохозяйственные и несельскохозяйственные рабочие (визы H-2), студенты (визы F и M) и посетители по студенческому обмену (академические визы J).

При этом отмечается, что консульские работники всё равно могут в каждом конкретном случае требовать проведения личного собеседования, если посчитают это необходимым.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Госдепартаменте США заявили, что на протяжении последних дней Москва и Вашингтон смогли достичь некоторых успехов в решении вопроса о выдаче дипломатических виз.

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