Санкт-Петербург, 24 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над израильским «Маккаби Тель-Авив» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 73:71.

Баскетбол

Самым результативным игроком стал центровой «Маккаби» Джален Рейнольдс, на счету которого 24 очка. В составе «Зенита» форвард Алекс Пойтресс набрал 14 очков.

«Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице Евролиги. «Маккаби» идёт на 11-м месте.

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