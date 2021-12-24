Ижевск, 24 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

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Скончались 62-летняя и 67-летняя женщины, а также мужчина в возрасте 84 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3387 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 декабря в регионе выявили 81 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 79 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 78 586 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8187 жителей.

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