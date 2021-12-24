Москва, 24 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Обеспечению стабильности на глобальном уровне мог бы послужить полноценный диалог между Россией и США. Об этом 24 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Как напомнил глава российского МИД, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что на России и США, являющихся самыми крупными ядерными державами, лежит особая ответственность за глобальную стратегическую безопасность.

«Полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, урегулированию региональных конфликтов», — сказал он.

При этом Лавров отметил, что отношениях между Россией и США существуют позитивные моменты.

«Так, в соответствии с женевскими договоренностями лидеров, запущен механизм консультаций по стратегической стабильности. Состоявшиеся две встречи российской и американской межведомственных делегаций прошли в деловой и профессиональной атмосфере», — уточнил глава МИД РФ.

Также он добавил, что, как об этом было условлено на российско-американском саммите в Женеве, был снова начат диалог по информационной безопасности между двумя странами.

«Выступаем за то, чтобы сотрудничество в этой сфере охватывало весь спектр проблем злонамеренного использования информационно-коммуникационных технологий, а не ограничивалось отдельно взятыми вопросами», — указал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва готова на переговоры с Киевом по транзиту газа, если будет понимание кто, в каких объемах и на каких условиях его будет закупать.