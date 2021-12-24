Баку, 24 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. МИД Азербайджана выразил протест в связи с посещением Нагорного Карабаха кандидатом в президенты Франции от Республиканской партии Валери Пекресс. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Этот визит в сопровождении других французских политиков в рамках избирательной кампании является нарушением национального законодательства страны, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», — говорится в заявлении.

Сообщается, что в МИД Азербайджана был вызван поверенный в делах Франции, где ему вручили ноту протеста. Имена политиков, которые посетили Нагорный Карабах, включили в перечень лиц, въезд которых на территорию Азербайджана нежелателен.

Напомним, Баку не признаёт независимость Нагорного Карабаха и отрицает существование такого названия. Республику в официальных документах называют «Карабахский район Азербайджана» или «территория Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы».