Владивосток, 24 декабря, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Во Владивостоке завершено расследование уголовного дело в отношении 56-летнего мужчины, который обвиняется в умышленном причинение смерти человеку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Балконы

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В ходе следствия установлено, что 27 августа обвиняемый распивал спиртные напитки со знакомым в квартире дома по улице Нерчинская во Владивостоке. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Мужчины несколько минут наносили удары друг другу. Когда потерпевший, отходя от обвиняемого, оказался рядом с дверью на балкон, последний с силой толкнул его руками в сторону открытого окна. Мужчина выпал с балкона и от полученных травм скончался на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 41-летнюю жительницу Елизово обвиняют в покушении на убийство.