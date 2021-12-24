Ижевск, 24 декабря, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 24 декабря выявили 81 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 79 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 78 586 случаев, сообщает региональный оперативный штаб в социальной сети.

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Среди новых носителей вируса — шесть несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 23 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 156 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 67 012 человек. Скончались 3387 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано три летальных случая. Накануне скончались двое жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8187 жителей. Из числа получающих лечение 8356 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 264 человека — в состоянии средней степени тяжести, 127 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение месяца темпы вакцинации от коронавируса в Удмуртии снизились почти в десять раз. Об этом заявила вице-премьер Эльвира Пинчук. По ее словам, при таком темпе республика сможет достичь необходимого для достижения коллективного иммунитета показателя к лету 2022 года.

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