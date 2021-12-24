Кемерово, 24 декабря 2021, 09:18 — REGNUM Кемеровской области выделят более 905 миллионов рублей на строительство и ремонт дорог. Об этом сообщило региональное правительство.
Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Кузбасс добился включения в опорную сеть более 25% дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 1,4 тысячи километров. Это позволит региону привлечь дополнительное федеральное финансирование на ремонт и улучшить состояние этих дорог», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.
В общей сложности в опорную сеть вошли 36 участков дорог. Сейчас нормативное состояние опорной сети автомобильных дорог РФ в Кузбассе составляет 44%, к 2024 году планируется повысить этот показатель до 85%.