Кемерово, 24 декабря, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Кемеровской области выделят более 905 миллионов рублей на строительство и ремонт дорог. Об этом сообщило региональное правительство.

Администрация правительства Кемеровской области Ремонт дорог

Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Кузбасс добился включения в опорную сеть более 25% дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 1,4 тысячи километров. Это позволит региону привлечь дополнительное федеральное финансирование на ремонт и улучшить состояние этих дорог», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

В общей сложности в опорную сеть вошли 36 участков дорог. Сейчас нормативное состояние опорной сети автомобильных дорог РФ в Кузбассе составляет 44%, к 2024 году планируется повысить этот показатель до 85%.