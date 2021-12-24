Мадрид, 24 декабря, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Московский ЦСКА проиграл на выезде мадридскому «Реалу» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 65:71.

ЦСКА. Баскетбол

Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Реала» Найджел Уильямс-Госс, на счету которого 17 очков. В составе ЦСКА форвард Уилл Клайберн набрал 16 очков.

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги. «Реал» идёт на втором месте.

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