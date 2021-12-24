Биробиджан, 24 декабря, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Насмерть разбился водитель легкового автомобиля при столкновении с автобусом в Еврейской АО. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе УМВД России по региону.

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"В 6:38 в районе 13 км автодороги Биробиджан — Унгун — Ленинское водитель автомобиля «Ниссан» не учел безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с пассажирским автобусом», — пояснили в ведомстве.

ДТП произошло возле Биробиджана. Машина врезалась в автобус, следовавший по седьмому маршруту, водитель иномарки скончался на месте. По предварительным данным, в общественном транспорте никто не пострадал. В момент аварии там находились водитель, кондуктор и три пассажира.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Еврейской АО большегруз съехал в кювет, перегородив дорогу. Водитель машины уснул за рулём. Никто не пострадал.