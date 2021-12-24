Москва, 24 декабря, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на усиление контроля за деятельностью платежных агентов, внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолием Аксаковым (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законопроект предусматривает расширение требований к лицам, осуществляющим деятельность по приему платежей физических лиц, и наделяет Банк России полномочиями по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью операторов по приему платежей.

Право на осуществление деятельности по приему платежей физических лиц в качестве оператора по приему платежей возникает со дня включения юридического лица в ведущийся Банком России реестр.

При этом должностные лица заявителя должны будут соответствовать установленным квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, акционеры (участники) заявителя и лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров (участников) заявителя, — требованиям к деловой репутации.

Законопроект предусматривает создание саморегулируемых организаций операторов по приему платежей (СРО).

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